Benrath/Urdenbach: Prozession vom Schloss bis zur Herz-Jesu-Kirche

Benrath/Urdenbach Der katholische Kirchengemeindeverband Benrath-Urdenbach feiert das Fronleichnamsfest ab 9.30 Uhr mit einer Messe auf der Südterrasse des Benrather Schlosses. Anschließend führt die Fronleichnamsprozession durch den Schlosspark zur Herz Jesu Kirche nach Urdenbach. Der Weg führt entlang des Spiegelweihers über die Brücke Richtung Seniorenresidenz, von der Haus-Endt-Straße weiter über die Urdenbacher Allee in die Kolhagenstraße zum Seniorenzentrum. Von dort geht es bis zum Eingang des Friedhofes und über diesen bis in die Kirche. Dort gibt es den Abschlusssegen und im Anschluss ein Beisammensein mit Leckerem vom Grill. Der Erlös ist für die Jugend bestimmt.

Die Messen in St. Cäcilia um 8.30 Uhr und 11.45 Uhr fallen aus. Die Gemeinde bittet um Blumenspenden für einen Blumenteppich am Schloss. Abgabetermine in Benrath Mittwoch vor der Abendmesse (18 Uhr) in der Sakristei; in Urdenbach Mittwoch vor und nach der Abendmesse (19 Uhr) am Pfarrheim