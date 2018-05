Benrath: Barrierefreiheit endet an der Haustür

Barrierefreiheit endet an der Haustür

Benrath Joachim Scheider ist Rollstuhlfahrer und zog Ende vorigen Jahres in die Klimaschutzsiedlung Am Wald. Die Wohnungen gelten als barrierefrei. Weil die Haustür nicht automatisch öffnet, kann der 67-Jährige nicht ohne Hilfe hinausfahren.

Als Joachim Scheider im vorigen Sommer die Erdgeschosswohnung an der Forststraße 77 besichtigte, da war sie noch im Rohbau. "Eine Haustür gab es damals noch nicht, nur ein Provisorium", erinnert sich der 67-jährige Rollstuhlfahrer. Zwar waren die Wohnungen in der Klimaschutzsiedlung nicht als behindertengerecht ausgewiesen, aber sie seien komplett barrierefrei, erfuhr Scheider und so steht es auch heute noch auf der Internetseite der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWD). Er habe gedacht, dass er sich darauf einstellen könne.