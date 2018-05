Benrath : Zum zehnten Mal geht es rund ums Schloss

Nicht jeder Läufer wird während des Wettbewerbs auch ein Auge auf die barocken Schlossgebäude haben. Foto: Günter von Ameln

Benrath Am Sonntag, 3. Juni, findet wieder der Benrather Schlosslauf statt und seit dem Start vor zehn Jahren bricht der Lauf, den der Lauftreff Düsseldorf-Süd ausrichtet, in jedem Jahr den Teilnehmerrekord vom Vorjahr. Ob das an der Kulisse des Schlosses, an der hauptsächlich im Schatten liegenden Laufstrecke oder an der Verpflegung mit selbstgebackenen Kuchen und Waffeln sowie zirka 800 Würstchen liegt, muss jeder Besucher für sich entscheiden. Sicher ist jedoch, dass für jeden etwas dabei ist. Es gibt Sitzmöglichkeiten zum Verweilen, zum Genießen der Speisen oder um die Wettkampfatmosphäre mitzuerleben. Für das Rahmenprogramm sorgen verschiedene Institutionen und Vereine.

Der Schlosslauf ist nicht nur ein Wettkampf, er ist auch ein Familientag. Durch die Schüler- und Bambiniläufe ist oftmals die komplette Familie auf den Beinen. Aber natürlich steht an so einem Tag die sportliche Herausforderung immer noch im Vordergrund. Und so erlebt man harte Fights im Endspurt, neue Bestzeiten und manchmal auch ein Tränchen der Enttäuschung. Ob die Medaille, die jeder Finisher im Ziel erhält (solange der Vorrat reicht) tröstend ist, ist ungewiss, jedoch blicken die Helfer des Lauftreffs jedes Jahr bei der Übergabe der Medaillen in strahlende Augen und nehmen dies als Lohn für ein arbeitsreiches Wochenende.

Um 10 Uhr startet der Jedermann-Lauf über fünf Kilometer. Um 11 Uhr folgt der 10 km-Schlosslauf, 12.30 Uhr die Bambiniläufe, 13.15 Uhr der 1,44 km Schülerlauf, 14 Uhr die 4,5 km Schlossstaffel und um 14.40 Uhr die 2,5 km Schülerstaffel. Auf der Homepage des Verein www.lt-duesseldorf-sued.de kann man sich bis Dienstag, 29. Mai, noch anmelden. Nachmeldungen (nicht für Staffelläufe) sind bis eine Stunde vor Start im Wettkampfbüro möglich.

(RP)