Wirtschaft in der Coronakrise : Stadtsparkasse Düsseldorf mit Sofortprogramm für Mittelstand

Düsseldorf Das Geldinstitut unterstützt Firmenkunden mit einer Art Liquiditätsrechner. Der kontaktlose Kundendienst wird ausgebaut, in einigen Filialen sind nur noch die Selbstbedienungsbereiche geöffnet.

Die Stadtsparkasse will angesichts der Auswirkungen der Coronakrise mit einem Sofortprogramm den regionalen Mittelstand unterstützen. „Schnelle, wirksame und unbürokratische Hilfe sind in diesen Tagen mehr denn je unsere Top-Priorität, denn wir wissen um die großen Herausforderungen, vor denen unsere Kunden stehen“, sagt die Vorstandschefin der Stadtsparkasse, Karin-Brigitte Göbel. Man setze alles daran, die wirtschaftliche und finanzielle Infrastruktur auch unter den aktuellen schwierigen Bedingungen aufrecht zu erhalten.

In den vergangenen Tagen hatte die Stadtsparkasse an einer Online-Anwendung gearbeitet, über die Firmenkunden ihren Liquiditätsbedarf errechnen und entsprechende Anträge für Kredite stellen können. Diese sollte noch am Dienstag online gehen. „Wichtig ist hier, dass die Kunden selber aktiv werden und die Anträge möglichst vollständig ausgefüllt einreichen. Dann können diese schnellstmöglich abschlie­ßend bearbeitet werden“, sagt Göbel. Über die staatlich angekündigte Hilfe hinaus reagiere die Stadtsparkasse mit einem Sofortprogramm: „Viele unserer Kunden können nicht warten, bis die Hilfen der NRW.Bank und Kreditanstalt für Wiederauf­bau anlaufen. Deswegen gehen wir mit unserem Liquiditätsprogramm in die Soforthilfe.“