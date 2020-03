Corona-Krise : Sparkasse will Selbstständigen helfen

Foto: Bernd Bussang

(bu) Die Sparkasse ist bereit, Unternehmen und Selbstständigen in Leverkusen Hilfe anzubieten, die von der Coronakrise betroffen sind. „Das soll helfen, eine wirtschaftliche Talfahrt in unserer Region zu verhindern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab Montag, 23. März, seien Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets der Bundes- und Landesregierung über die Sparkasse Leverkusen unter anderem an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) möglich.

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Unternehmenskunden unverändert zur Seite“, erläutert der Sprecher der Sparkasse, Dierk Hedwig.

Die Förderbanken hätten ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um Firmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Für alle Unternehmensgrößen stelle die öffentliche Hand in Zusammenarbeit mit den Förderbanken Sonderprogramme zur Verfügung. Diese sollen von Unternehmen, Selbstständigen und von Freiberuflern in Anspruch genommen werden können, die durch die Coronakrise in Finanzierungsschwierigkeiten geraten seien. Der Sparkasse Leverkusen sei es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen. „Wir werden dies mit aller Kraft unterstützen“, sagt Hedwig.

Nach der vorsorglichen und vorübergehenden Schließung der drei Filialen in Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Lützenkirchen will die Sparkasse die Öffnungszeiten von vier weiteren Filialen einschränken. Die Filialen in Rheindorf, Quettingen, Küppersteg und Fettehenne werden ab Montag, 23. März, nachmittags schließen. Vormittags bleiben diese von Montag bis Freitag wie gewohnt zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Die Selbstbedienungsgeräte und Geldautomaten können wie bisher auch außerhalb dieser Zeiten genutzt werden.

Die drei großen Filialen in Wiesdorf, Schlebusch und Opladen bleiben unverändert montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr für Kunden geöffnet.

„Diese Maßnahmen gehen ausschließlich auf eine Bündelung der Kräfte zurück“, heißt es in der Pressemitteilung. Sparkassen-Mitarbeiter nutzten das Homeoffice, um eine mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen. Weitere Infos: www.sparkasse-lev.de

(bu)