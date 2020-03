Überraschung in Düsseldorf : Sven Prange wird doch nicht Pressesprecher von Oberbürgermeister Thomas Geisel

Überraschung in Düsseldorf

Düsseldorf Die Suche war schnell und erfolgreich, jetzt muss sich OB Geisel erneut um die Besetzung des Presseamtes bemühen. Er hat aber noch ein As im Ärmel.

Oberbürgermeister Thomas Geisel fiel am Dienstag aus allen Wolken. Am Vortag hatte sich Sven Prange als neuer Leiter im Ältestenrat des Stadtrates vorgestellt und war von den Spitzen der Ratsfraktionen und der Bürgermeister durchgewunken worden. Dann aber erfolgte keine 24 Stunden später die Absage per Mail, von Problemen im persönlichen Umfeld ist darin die Rede.