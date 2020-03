Interview Johannes Janhsen : Massive Folgen für die regionale Wirtschaft

Das Vorstandsmitglied der Volksbank an der Niers zur Hilfe für Unternehmen angesichts des Corna-Virus.

Mulitimedial Die Digital-Filiale ist jüngst an den Start gegangen und kann viele Finanzanliegen für die Mitglieder und Kunden regeln. Zu erreichen ist die Digital-Filiale telefonisch oder per WhatsApp unter 02831 970 970 oder per E-Mail unter service@vb-niers.de.

Janhsen Die Volksbank wird die zu erwartende Flut von Kreditanträgen schnellstmöglich bearbeiten. Wir tun alles, um Teil der Lösung zu sein. Gleichzeitig appellieren wir gemeinsam mit unserem Bundesverband an die Politik, Zuschüsse an Solo-Selbstständige, Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen zügig auszuzahlen.

Janhsen Seit Montag bieten die Banken in Deutschland ihren Firmenkunden das staatliche Sonderprogramm 2020 der KfW und weiterer Stellen an. Ziel ist es, die Finanzierung von Unternehmen, die durch die Coronakrise vorübergehend in Schwierigkeiten geraten sind, schnell zu unterstützen. Dies erfolgt durch die erhebliche Ausweitung bestimmter eingespielter KfW-Programme. Investitionen und vor allem Betriebsmittel können nun durch die Hausbank in einem zügigen Verfahren finanziert werden.