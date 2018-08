Düsseldorf: Burda vergibt neuen Preis für Show-Talente

Düsseldorf Der New Faces Award Fashion war mal, jetzt kommt der New Faces Award Show.

Jahrelang vergab das People-Magazin „Bunte“ den New Faces Award Fashion in Düsseldorf. Dann wurde die Karriere des Modepreises durch den Burda-Verlag hier als beendet erklärt.

Mit der New Faces Award Show plant das Haus nun einen Neustart in der Landeshauptstadt. Dabei handelt es sich um eine neue Event-Reihe, bei der erstmals auch Newcomer aus der Musik- und Showbranche ausgezeichnet werden. Stattfinden wird die Veranstaltung am 29. August. Welche Künstler geehrt werden, will „Bunte“ noch bekannt geben.