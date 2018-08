Düsseldorf: Ralf Bos sammelte Geld für Afrika im Weinhaus Tante Anna

Düsseldorf Ralf Bos ist bekannt als Genuss-Experte. Er macht sich zudem stark für den Bau von Schulen in Afrika. Mit Hilfe von Freunden wie Barbara Oxenfort und Tobias Ludowigs den Chefs im Weinhaus Tante Anna in der Altstadt.

In den Vorjahren war die Veranstaltung schon ein großer Erfolg. Mehrere Tausend Euro an Spenden kamen schon zusammen, während Wein und Stimmung im Weinhaus Tante Anna in der Altstadt bestens waren. Barbara Oxenfort und Tobias Ludowigs stellten nun zum dritten Mal ihr Restaurant und ihr Team zur Verfügung, um die Aktion „Spitzenköche für Afrika“ (www.skfa.de) zu unterstützen. Das ist eine Initiative, die Hilfe zur Selbsthilfe fördert. Durch diese Aktion sind mittlerweile sieben Schulen in Afrika realisiert worden.