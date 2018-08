Düsseldorf: L.A.-Regisseur im Metropol Kino

Verlosung : L.A.-Regisseur im Metropol Kino

Damian John Harper ist Mittwoch im Metropol Kino. Foto: Andrea Hansen

Düsseldorf Am Mittwoch findet die Düsseldorf-Premiere von „In the middle of the river“ statt. Regisseur Damian John Harper wird seinen Film persönlich vorstellen.

Der amerikanische Regisseur und Fotograf Damian John Harper erzählt in seinem Film „In the middle of the river“ die Geschichte eines jungen Mannes, der sich für seinen Traum von einem besseren Leben nicht vom rechten Weg abbringen lassen will. Am Mittwoch kommt er ins Metropol Kino, und wir verlosen drei Mal zwei Karten für die Düsseldorf-Premiere ab 19 Uhr.

Mitmachen und gewinnen! Wer heute bis 24 Uhr unter 01379883023 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp6“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Sie finden unsere Teilnahmebedingungen auch unter www.rp-online.de/teilnahmebedingungen.

(bpa)