Düsseldorf: Valentin Ruckebiers Leben gehört der Musik

Düsseldorf Der Musik gehört sein Leben. Sein junges Leben, denn Valentin Ruckebier ist erst 20, dafür aber sehr erfolgreich.

Bevor Valentin Ruckebier selber Noten aufschreiben konnte, fing er an, eigene Stücke auf dem Klavier zu komponieren. Mittlerweile ist er 20 Jahre alt, und für seine Kompositionen wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Richtungsweisend war da sicher seine Herkunft: Der junge Mann kommt aus einer klassischen Berufsmusiker-Familie. Sein Vater ist Gitarrist, seine Mutter Sängerin und Flötistin. Da lag es auf der Hand, dass sich auch Sohn Valentin mit vier Jahren ein erstes Musikinstrument aussuchen durfte. Damals entschied er sich für die Geige, nahm ab seinem achten Lebensjahr zusätzlich Klavierunterricht. „Irgendwann habe ich dann angefangen, gelernte Stücke selber zu verlängern. Da ich damals noch keine Noten selber aufschreiben konnte, hat mein Vater das gemacht“, erinnert er sich an seine ersten Kompositions-Schritte zurück. Er spielte auch Violine im Kammerorchester der Musik- und Kunstschule Remscheid und sang in einem Wuppertaler Knabenchor.

Sein Talent blieb nicht lange im Verborgenen, und so nahm er schon sehr früh Kompositionsunterricht. Zunächst bei Professor Thomas Holland-Moritz in Remscheid, ab 2009 dann beim britischen Komponisten David P. Graham an der Clara-Schuman-Musikschule in Düsseldorf. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde der begabte Komponist Jungstudent an der Robert Schumann Hochschule (RSH), an der er seit 2015 als Bachelorstudent eingeschrieben ist. „Letztes Jahr hab ich zusätzlich zur Komposition ein Gesangsstudium angefangen“, sagt Valentin, der nach Abschluss des Bachelors seinen Master an der RSH anhängen will.