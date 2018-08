Düsseldorf: José-Carreras-Stiftung im Apollo

Düsseldorf Das Apollo Varieté ist immer einen Besuch wert, bald strtet das Programm „Burlesque“, und die José-Carreras-Stiftung veranstaltet hier am 11. Oktober eine Charity-Gala.

Am 11. Oktober veranstaltet die José-Carreras-Stiftung im Apollo Varieté eine Charity-Gala. Dabei will sie Artisten, Stiftungsbotschafter und Überraschungsgäste versammeln. Mit von der Partie sind schon mal Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José-Carreras-Leukämie-Stiftung, und Zirkuslegende und Regisseur Bernhard Paul. Auf der Bühne zu erleben sein werden auch die Künstler der aktuellen Bühnenshow „Burlesque“, die am 16. August Premiere feiert. Tickets und Infos: www.apollo-variete.com und Hotline 0211 8289090.