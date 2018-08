Düsseldorf: Sinnliche „Burlesque“-Show startet im Apollo

Düsseldorf Vorhang auf für die neue Show im Apollo Varieté. Verrucht oder sinnlich oder beides? Es geht um die besondere Welt der Burlesque-Kunst.

Es ist inzwischen eine beliebte Tradition: Bevor die große Premiere eines neuen Programms im Apollo-Theater gefeiert wird, werden die RP-Leser zu einer Vorpremiere eingeladen. Rund 400 Premium-Card-Besitzer konnten diesmal dabei sein und sahen sich das Programm „Burlesque“ an, das bis zum 21. Oktober im Haus am Apollo-Platz gezeigt wird.

Burlesque ist die Kunst, charmant-schräge Unterhaltung mit erotischen Anspielungen stilvoll in Szene zu setzen. „Ich bin das erste Mal im Apollo und restlos begeistert. Die Show war leicht frivol, aber nicht billig, ästhetisch und nicht ordinär und hat viel geboten“, sagt Birgit Schimion aus Krefeld, die mit ihrer Tante Maria Stüttgen gutgelaunt die Darbietungen verfolgte. „Ich fand die Mischung aus amüsanten Comediens, Darstellerinnen und Tänzerinnen in tollen Kostümen und erstklassiger Akrobatik sehr gelungen“, sagt Stüttgen.

So war das Publikum besonders von der romantischen Darbietung des Duo Flight of Passion begeistert, welches beim internationalen Circus-Festival in Monte Carlo mit dem Goldenen Clown, der höchsten Auszeichnung für Artisten, geehrt wurde.