Düsseldorf: Fortuna-Aufstiegshelden in der Galerie Pretty Portal

Ausstellung : Fortuna-Aufstiegshelden in der Galerie Pretty Portal

Illustrator Max Fiedler mit Fortuna-Größe Axel Bellinghausen (v.l.). nne Orthen Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Galerist Klaus Rosskothen hatte damit eine durchschlagende Idee: Er bat Düsseldorfer Künstler, sich der Fortuna-Aufstiegshelden zu widmen. Zur Vernissage in Rosskothens Pretty Portal kamen auch die Kicker-Stars und kaufte die Kunst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Gehört Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel ins Museum? „Definitiv nicht“, meint Klaus Rosskothen, und das, obwohl in seiner Galerie Pretty Portal an der Brunnenstraße ein gemaltes Bild des Fortuna-Aufstiegstrainers an der Wand hängt. „Friedhelm Funkel hat aus der Fortuna eine eingeschworene Truppe geformt. Genau das brauchen wir, um in der ersten Liga zu überleben“, erläutert Rosskothen. Er hatte die Idee und die Initiative „Fortuna Aufstiegshelden“ in Kunstwerke zu verwandeln, war doch der Aufstieg der Kicker auch ein kleines Kunststück.

Irgendwie niedlich: Künstler PDOT schuf diesen „Fortuna Geist". Foto: PDOT

Inzwischen sind die Werke im Urban-Art-Streetart-Mix von Künstlern wie Brian Storm, Decycle, DXTR, KJ263, L.E.T., Mexer, Mindix, PDOT, Roman Klonek, Oni, Strassenmaid und Tom71 fertig und im Pretty Portal zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung kamen neben Michael „Breiti“ Breitkopf und Vom Ritchie von den Toten Hosen auch die „Models“ Oliver Fink und Axel Bellinghausen. Fortuna-Kapitän Fink und Co-Trainer Bellinghausen konnten sich von den ihnen gewidmeten Werken gar nicht los reißen. „Das Bild ist so gut, dass muss ich haben“, meinte Bellinghausen begeistert und sicherte sich direkt vor Ort den Druck Nummer elf für erstaunliche 189,50 Euro. „Wenn ich aber bedenke, was ich für die Fortuna geleistet habe, dann ist das noch viel zu teuer“, scherzte Bellinghausen, der seine Knochen acht Jahre lang für die Düsseldorfer Elite-Kicker und zuvor vier Jahre als Junior auf dem grünen Rasen hingehalten hat.

Oni bannte Marcel Sobottka mit Sprühlack auf Holz. Foto: ONI

Das Bellinghausen-Bild ist kein Portrait, sondern im Stile eines Yakuza-Tattoos in Form einer gespiegelten 11 (Bellinghausens letzte Trikot-Nummer bei der Fortuna) aufgebaut. „Es ist unglaublich, wie viele Details aus meinem Leben da drin stecken. Sogar das Wappen der Stadt Siegburg, meiner Geburtsstadt, ist dabei“, freut sich der jetzige Co-Trainer. „Mexer muss sich richtig in mein Leben gefuchst haben.“ Max „Mexer“ Fiedler, der Erschaffer der „11“, hat sich den „Auftrag Bellinghausen“ ganz bewusst ausgesucht. „Ich mag ihn als Mensch. Seine Art, seinen Charakter schätze ich“, verrät er. Er ist Fortuna-Fan, da war es keine Frage, dass er bei der Werkschau „Fortuna Aufstiegshelden“ dabei sein wollte. Er hatte auch keine andere Chance, als Fan zu werden, wohnte er in seiner Jugend doch im selben Haus wie Ex-Fortuna-Nationalspieler Erich Juskowiak.

So sieht Brian Storm den Ausnahme-Fußballer Oliver Fink. Foto: Brian Storm