Neuer Service in Düsseldorf : Stadt erhält Ampel-Daten von Audi-Fahrern

Neuer Service in Düsseldorf

Audi-Fahrer werden in einem neuen Dienst über die Ampel-Schaltungen in Düsseldorf informiert. Foto: dpa-tmn/Martin Gerten

Düsseldorf Audi-Fahrer erhalten in einem neuen Dienst Daten dazu, wann die Ampeln auf grün stehen. Die Stadt erhält dafür Bewegungsdaten der Autos, um die Schaltung von Ampeln zu verbessern.

(arl) Der Automobilhersteller Audi testet in Düsseldorf seinen Dienst „Ampelinfo Online“. Audi-Fahrer erhalten wie berichtet künftig Geschwindigkeitsempfehlungen, um in einer „Grünen Welle“ zu fahren. Das soll Stop-and-Go-Verkehre reduzieren. Von dem Dienst sollen nicht nur die Audi-Kunden profitieren, wie die Stadt jetzt auf eine Anfrage des Piratenpartei-Ratsherrn Frank Grenda mitgeteilt hat. Die Stadt erhält von Audi anonymisierte Informationen von der Überfahrt der Ampeln. Diese sogenannte Floating Car Data seien für Verkehrsplaner wichtige Informationen und ergänzten die bestehende Verkehrsüberwachung. Bei einer Planung von Ampel-Anlagen könne dadurch „eine bedarfsgerechte, alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigende Verkehrssteuerung“ geschaffen werden.

Der Audi-Dienst ist eine Folge der digitalen Teststrecke, die in Düsseldorf realisiert worden war. Dabei wurden auch technische Voraussetzungen dafür geschaffen, dass private Firmen die städtischen Verkehrsdaten auslesen können. Piraten-Politiker Grenda hatte im Stadtrat auch nachgefragt, ob Audi ein Exklusivrecht an den Daten hat. Dies sei nicht der Fall, so die Antwort. Auch andere Firmen können auf die Daten zugreifen und dürften sie kommerziell nutzen.