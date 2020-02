Sommerspiele 2032 in Düsseldorf : Dank Olympia fit für die Zukunft werden

Düsseldorf Düsseldorfs Olympiabeauftragter Pascal Heithorn wirbt um Zustimmung für die Sommerspiele.

Gerüchte hatte es vorher schon gegeben, nun ist es auch kein Geheimnis mehr. Die Rhein-Ruhr-Region um Düsseldorf hat als möglicher Bewerber für die Olympischen Spiele 2032 bundesweit schon einmal die Nase vorn. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sprach sich am Mittwoch für die Sommerspiele in zwölf Jahren in Nordrhein-Westfalen und somit auch in der Landeshauptstadt aus. Berlin als nationaler Konkurrent ist aus dem Rennen. Düsseldorfs Olympiabeauftragter und der Oberbürgermeister hatten damit aber gerechnet: Pascal Heithorn sah schon bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer die Rhein-Ruhr-Region in der „Pole Position“ und für Thomas Geisel war die Wahl des DOSB auf die Rhein-Ruhr-Region „keine wahnsinnig große Überraschung“.