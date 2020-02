Karneval in Düsseldorf : Kaiserswerther Jecken führen Rosenmontagszug an

Düsseldorf Der Rosenmontagszug wird in diesem Jahr von der Großen Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft angeführt. Der gerade erst gegründete Verein verspricht bei seiner Premiere einen besonderen Eyecatcher.

Für die Karnevalisten ein Grund zur Freude, nicht zuletzt weil die vor gerade einmal einem halben Jahr gegründete Karnevalsgesellschaft zum ersten Mal am Rosenmontagszug teilnimmt. Aus den anfangs acht Mitgliedern sind bereits rund 60 geworden, vor eineinhalb Wochen feierten die Mitglieder ihr erstes Biwak. Und nun wartet der nächste Höhepunkt. „Wir freuen uns riesig“, verrät Präsident Oskar Tasch-Schott. Da der Verein noch kein Mitglied des CCs ist, darf er nur mit einer Fußgruppe und nicht mit einem Wagen am Zug teilnehmen. „Daraus wollen wir das Beste machen“, so Tasch-Schott. Die Zuschauer erwarte am Rosenmontag ein „Eyecatcher“ mit Bezug zur Umweltspur.