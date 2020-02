Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Büdchenbesitzer wegen Missbrauchs zu Haftstrafe verurteilt

Düsseldorf Ein Düsseldorfer Kioskbesitzer hat ein 14-jähriges Mädchen entführt und missbraucht. Nur gegen die Zusage, das Mädchen solle ihn heiraten, habe er sie wieder laufen lassen. Nun wurde er vor Gericht schuldig gesprochen.

(wuk) Wegen sexuellen Missbrauchs einer 14-jährigen Schülerin und deren anschließender Verschleppung nach Düsseldorf muss ein 37-jähriger Büdchen-Betreiber jetzt insgesamt drei Jahre und fünf Monate lang ins Gefängnis. So urteilte am Mittwoch das Amtsgericht und folgte damit der Aussage des zur Tatzeit minderjährigen Opfers. Der Kioskbesitzer hatte im Herbst 2017 bei der Polizei behauptet, die 14-Jährige sei „freiwillig mitgekommen“, habe nie unter Zwang gehandelt, sei auch nicht stundenlang gegen ihren Willen in seinem Auto gefangen gewesen. Nach Aussage des Mädchens habe sich die Tat aber ganz anders abgespielt. In einer westfälischen Kleinstadt hatte der Angeklagte damals eine befreundete Familie besucht und deren 14-jähriger Tochter angeboten, sie mit seinem Auto zum Einkaufen zu bringen. Stattdessen habe er sie aber in ein Waldgebiet gebracht, sie dort missbraucht und ihr eröffnet, sie müsse ihn jetzt heiraten. Nur zum Schein ging das Mädchen darauf ein, damit es von ihm wieder nach Hause gebracht würde. Doch dann soll der Angeklagte das Kind bis nach Düsseldorf verschleppt haben, wo die Polizei schon vor seiner Wohnung wartete, das Mädchen befreite. In das Urteil gegen ihn sind jetzt noch zwei frühere Strafen eingeflossen, so dass die Richter nun eine Gesamtstrafe von 41 Monaten Haft bildeten.