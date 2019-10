Neue Mitarbeiter gesucht : Stadt stellt Reinigungskräfte ein

Düsseldorf Eine Qualifizierungsmaßnahme soll Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete fit für den Arbeitsmarkt machen. Dazu gehört auch ein Sprachkurs.

Die Stadtverwaltung will, dass mehr ihrer Gebäude in Eigenleistung statt von Fremdfirmen gereinigt werden – und besser. Neben dem Einsatz neuer Technik bedingt dies auch, dass neues Personal eingestellt wird. Aktuell werden in einem Projekt nun 15 Menschen mit Migrationshintergrund für die Arbeit im Reinigungsdienst qualifiziert.

Rund 4,8 Millionen Quadratmeter Fläche müssen wöchentlich in den über 500 städtischen Objekten gereinigt werden. Diese Aufgabe wird derzeit sowohl durch externe Firmen, als auch vermehrt durch städtisches Reinigungspersonal erledigt. Das Projekt „Helfende in der Gebäudereinigung“ hat das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete mit einer Sprachbarriere in eine mögliche Festanstellung zu bringen. So sollen sie in Düsseldorf Fuß fassen.