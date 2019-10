Tischtennis-Rekordmeister : Borussia reist zum Topspiel nach Frankreich

Düsseldorf Der Tischtennis-Rekordmeister trifft in der Champions League auf ETTU-Pokalsieger Hennebont.

Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) kommt es in Hennebont zum ersten der beiden direkten Vergleiche der Gruppen-Favoriten. Klar, dass die Düsseldorfer respektvoll sind. „Es geht immerhin gegen den amtierenden ETTU-Pokalsieger“, konstatiert Preuß mit deutlich warnendem Unterton. „Unser klares Ziel ist der Gruppensieg, dafür müssen wir ganz einfach irgendwie gewinnen.“

Einzig Omar Assar (WR 34) musste in der Woche ein paar Tage pausieren. Eine Oberschenkelverletzung, die er sich am Wochenende bei den German Open in Bremen zuzog, verhinderte eine aktive Teilnahme am Training. Der Ägypter hatte das Qualifikationsspiel beim World Tour Turnier in Bremen gegen seinen Teamkollegen Källberg bereits im ersten Satz abbrechen müssen. Assar wird frühestens am Sonntag im Pokal-Viertelfinale gegen Fulda-Maberzell wieder einsatzfähig sein.