Konzert in Düsseldorf : Ein echter „Gipfelstürmer“ erklingt in der Tonhalle

(go) Das diesjährige Sinfoniekonzert der Camerata Louis Spohr ist mit „Herbstzeitlos“ überschrieben. „Der Titel hat eine doppelte Bedeutung“, erklärt Dirigent Bernd Peter Fugelsang. „Er nimmt Bezug auf die Jahreszeit und das Programm mit Werken von Richard Strauss und Anton Bruckner.

Am 25. Oktober führt die Camerata Louis Spohr im Mendelssohn-Saal der Tonhalle zunächst „Vier letzte Lieder für Sopran und Orchester“ von Richard Strauss (1864-1949) auf, unterteilt in „Frühling“, „September“, „Beim Schlafengehen“ und „Im Abendrot“. Solistin ist Sylvia Hamvasi von der Deutschen Oper am Rhein. „Sie liebt diese Lieder genau so sehr wie ich“, sagt Bernd Peter Fugelsang.