Restaurant-Tipps für Düsseldorf : Wo es ganz viel Gans gibt

Düsseldorf Der Gänsebraten zwischen dem Martinsfest und Weihnachten hat Tradition. Die ersten Tische für Brust und Keule sind bereits jetzt reserviert. Wir geben Restaurant-Tipps für Düsseldorf.

In der Zeit vor Weihnachten und zum Fest selbst wird geschlemmt, was das Zeug hält. Bestimmte Gerichte gehören in vielen Familien einfach dazu - zum Beispiel die Gans, die zwischen St. Martin und einem der Weihnachtsfeiertage auf den Tisch kommt.