Letzte Saisonregatta : DYC segelt entspannt ins Finale

Düsseldorf Der Erstligaverbleib für die Düsseldorfer Segler steht bereits vor der letzten Saisonregatta fest.

So komfortabel war die Tabellensituation für den Düsseldorfer Yachtclub (DYC) vor der letzten Saisonregatta in der ersten Deutschen Segelbundesliga (DSBL) noch nie. In den sechs Jahren der Erstligazugehörigkeit musste der DYC bisher immer am letzten „DSBL-Spieltag“ mit einer starken Performance die Ligazugehörigkeit klarmachen. Diesmal aber steht bereits vor der Saisonabschlusswettfahrt 2019 (17. bis 19. Oktober) in Glücksburg der Klassenverbleib für die Düsseldorfer fest.

So realistisch, wie Hofmann die Gesamtsituation betrachtet, blickt er auch auf die letzte Regatta der DSBL-Saison. Auf der Ostsee vor Glücksburg soll es erneut eine Top-acht-Platzierung im Kreise der 18 Erstligisten werden. „Wir können zwar locker aufspielen, aber wir werden in Glücksburg auch mit dem nötigen Ernst zur Sache gehen“, erläutert Hofmann. Deshalb hat er auch eine erfahrene Liga-Crew zusammengestellt. Er selbst sitzt an der Steuerpinne, Timon Treichel, Hendrk Lenz und Nils-Henning Hofmann teilen sich die verschiedenen Aufgaben an Bord. „Wir haben Routine, aber auch noch junge Leute an Bord. So wird Timon auf der Taktiker-Position eingesetzt, um für die kommenden Saisons Erfahrungen zu sammeln und uns so demnächst stärker zu machen.