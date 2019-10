Kunststoffhersteller treffen sich in Düsseldorf : Messe „K“ rückt Recycling in den Vordergrund

Düsseldorf Die Kunststoffmesse setzt stark auf Nachhaltigkeits-Themen. Auch Düsseldorfer Unternehmen sind unter den insgesamt mehr als 3000 Ausstellern aus aller Welt vertreten. In der Stadt wird es in den nächsten Tagen wegen der Tausenden Besucher voll sein.

Auch Düsseldorfer Unternehmen sind unter den Ausstellern – einige von ihnen sind Ableger japanischer Firmen. Der Chemiekonzern Asahi Kasei beispielsweise, der in der Landeshauptstadt an Bekanntheit gewonnen hat, weil er in ein neues Bürohaus auf dem Gelände der Alten Papierfabrik einziehen will und sich dort auch ein Labor errichtet.