Nahverkehr in Düsseldorf : Rheinbahn fährt ab 27. April wieder normal

Nahverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Weil demnächst wieder Schüler unterwegs sind und zudem die Geschäfte öffnen, wird wieder der reguläre Fahrplan eingehalten. An stark frequentierten Haltestellen gibt es besondere Maßnahmen.

Angesichts der geplanten schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes nimmt die Rheinbahn ab Montag, 27. April, den Normalbetrieb wieder auf. „Weiterhin hat die Gesundheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter höchste Priorität“, sagt der Vorstandsvorsitzende Klaus Klar. Daher sollen an hochfrequentierten Haltepunkten Service-Mitarbeiter des Unternehmens den Einstieg begleiten, damit in den Bahnen genug Platz bleibt. Andere Maßnahmen bleiben weiter bestehen, etwa die Schutzfolien für die Fahrer in Bussen.