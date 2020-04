Gemeinnütziges Projekt an Hochschule Düsseldorf : Corona-Schutzvisiere kommen an der Hochschule aus 3-D-Druckern

Die Schutzvisiere der Kreativen haben Plexiglas-Scheiben. Foto: HSD

Düsseldorf Ein Team aus Kreativen stellt an der Hochschule Düsseldorf sogenannte Protection Shields aus Plexiglas-Scheiben her. Verschenkt werden die zum Beispiel an Kliniken.

Eine Gruppe aus Kreativen mit unterschiedlichen Talenten hat sich an der Hochschule Düsseldorf zusammengeschlossen, um für die „Helden des Alltags“ Gesichtsschutzvisiere herzustellen. „Durch die Medien sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es einen akuten Mangel an Schutzkleidung gibt“, sagt Jochen Zäh, Fachlehrer für Material und Technik und Leiter des „Labor Form + Struktur“ am Fachbereich Design. Neben Ansgar Krajewski, Lehrbeauftragter am Fachbereich Architektur, und dem ehemaligen Architekturstudenten Dennis Liesenhof ist er einer der drei Initiatoren des Projekts der Gruppe, die sich 3Dorf nennt und elf Teammitglieder zählt. Auf Basis einer Open-Source-Datei hat das Team eine eigene Maske mit Plexiglas-Scheiben entwickelt und sie hinsichtlich effizienter Produktion und Tragekomfort optimiert.

Da die Kreativen das Wissen und die Möglichkeiten haben, diese Masken herzustellen, sei man gleich aktiv geworden, um Krankenhauspersonal, niedergelassene Ärzte, Schwestern, Empfangspersonal und Beschäftigte im Supermarkt vor einer Ansteckung zu schützen. Dank vieler Helfer und Unterstützer habe man schon nach wenigen Tagen die erste Lieferung an mehrere Kliniken und ein Hospiz ausliefern können. Letzteres hätte ohne diese Masken sonst sogar den Betrieb einstellen müssen.

Regional sei die Nachfrage hoch und jeden Tag kämen weitere Anfragen dazu. Zurzeit könnten an der Hochschule im Stadtteil Derendorf täglich ca. 50 Masken hergestellt werden. Die Umsetzung des Projektes sei dank der schnellen Unterstützung der Hochschule, die einen großen Teil der Kosten für die Produktion übernimmt und die Räumlichkeiten bereitstellt, sowie Geldern verschiedener Sponsoren erst möglich geworden.