Zusammenhalt in Düsseldorf : Armenküche muss wegen Corona mehr Menschen versorgen

Düsseldorf Rund 200 Mahlzeiten gibt die Einrichtung im Rathaus derzeit täglich aus. Die Kosten steigen wegen des Andrangs.

Heute gibt es eine Reispfanne, wobei dieses Wort in den meisten Köpfen ein falsches Bild auslösen dürfte. Die nicht allzu große Küche ist gut ausgestattet, an der Kippbratpfanne stehen Swantje Poschmann und Georg Röder. Die beiden sind beim Verein Altstadt Armenküche fest angestellt. Die Pfanne hat die Ausdehnung eines veritablen Küchtentisches und fasst 100 Liter, wohlriechend dampfen darin Reis, Putengeschnetzeltes und Gemüse. „Das ist ein bisschen asiatisch zubereitet, das essen die Leute gerne“, sagt Swantje Poschmann.

100 Liter, das macht 200 Portionen, die in verschlossenen Schälchen abgegeben werden. „Die Tafeln haben wegen der Corona-Krise fast alle geschlossen, wir geben jetzt doppelt so viele Portionen aus wie sonst“, sagt Pater Wolfgang. Die Essensausgabe beginnt eine Stunde früher. Arme Menschen, das sind nicht nur Wohnungslose. Manche können den Strom nicht mehr bezahlen, erzählt der Dominikaner, am Monatsende kommen regelmäßig mehr Gäste. Einige haben mit einer beginnenden Demenz zu kämpfen. Sie alle sind willkommen.

In der Tüte befinden sich neben der Hauptmahlzeit eine Serviette, Besteck und ein Nachtisch, heute ist das ein Schoko-Pudding. Wer möchte, erhält auch ein Stück Brot. Die lange Toreinfahrt, die auf den Rathausinnenhof führt, ist durch mehrere Holzbänke in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite gehen die Menschen hinein, erhalten am Ende der letzten Bank ihre Essenstüte und gehen auf der anderen Seite wieder zurück und auf die Marktstraße. Sie passieren noch einen Extra-Tisch, an dem sie sich bedienen können. Darauf stehen in Kisten Spenden: Schokolade von Lindt, Tüten M&Ms, Smoothies und sogar Leckerli für Hunde. Einige Wohnungslose halten Vierbeiner und kümmern sich liebevoll um sie, die Beziehung mildert die Einsamkeit und stärkt die soziale Kompetenz. Wer möchte, bekommt zudem Tee oder Wasser mit auf den Weg.