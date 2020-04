Landgericht Düsseldorf : Angeklagter wehrt sich gegen Salafismus-Vorwurf

Düsseldorf Ein 32-jähriger Ex-Flughafen-Mitarbeiter, der 2014 dem Umfeld von Salafisten-Prediger Sven Lau zugerechnet wurde, wehrt sich vor dem Landgericht Düsseldorf gegen eine schwer wiegende Anklage.

Er sei nach dem Rausschmiss am Flughafen zwar im August 2015 über die Tschechische Republik in die Türkei eingereist. Aber nicht, um sich in Syrien an Waffen und im Kampf ausbilden zu lassen und am sogenannten „Dschihad“ teilzunehmen. Er sei nur in die Türkei gereist, damit seine Frau dort das gemeinsame Kind zur Welt bringen könne.