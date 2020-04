Fußball : FVN schließt Geisterspiele im Amateurfußball aus

FVN-Verbandspräsident Peter Frymuth und Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses, am Donnerstag etwas mehr als eine Stunde Zeit genommen, um in einem Internet-Livestream den Dialog mit den Vereinen zu beginnen und erste Antworten zu geben.

Deshalb haben sich Verbandspräsident Peter Frymuth und Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses, am Donnerstag etwas mehr als eine Stunde Zeit genommen, um in einem Internet-Livestream den Dialog mit den Vereinen zu beginnen und erste Antworten zu geben. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte.

Saisonfortsetzung. Sollte die Spielzeit – wann auch immer – regulär zu Ende gebracht werden, gibt es dafür mehrere Optionen. Beinahe ausgeschlossen ist allein, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden. Weil man die Sommerferien berücksichtigen müsse, ist zum Beispiel eine Fortsetzung in der zweiten Jahreshälfte denkbar. Und mehr noch: „Es kann sogar sein, dass wir erst im Februar des nächsten Jahres die Saison wieder aufnehmen“, sagte Jades. Diese Ideen hängen jedoch an einem seidenen, politischen Faden. Sollten die Sportplätze der Region nämlich über den 3. Mai – das ist die aktuelle Beschlusslage – hinaus gesperrt bleiben, ist ein Spielbetrieb ohnehin unmöglich.

Saisonabbruch. Für den Fall, dass die Saison abgebrochen wird, nannte Jades konkret drei Szenarien. Erstens: Der aktuelle Tabellenstand wird gewertet. Zweitens: Man ermittelt einen Quotienten, teilt also die Zahl der Spiele durch die Zahl der Punkte und rechnet anhand des daraus resultierenden Ergebnisses ab. Und drittens: Man wertet die Hinrundentabelle. Eine Rolle in den Überlegungen der Verantwortlichen spielt aber auch der Gedanke, die Ligen aufzustocken. Dann würden die Teams auf den ersten Plätzen von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen dürfen, allerdings müsste keine Mannschaft absteigen. Sollte es so kommen, könne man die Zahl der Ligen aufstocken, sagte Jades – also etwa eine zusätzliche Bezirksliga-Gruppe einführen.