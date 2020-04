Basketball : Gabriel Strack ist neuer Trainer der ART-Jugend

(cle) Ein Nachfolger für Florian Flabb ist gefunden: Gabriel Strack wird neuer Trainer des Jugend-Basketball-Bundesligateams (JBBL) der SG ART Giants. Er folgt auf Flabb, der die U19 in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) übernehmen und zudem als Co-Trainer im Pro-B-Team arbeiten wird.

Mit der neuen Aufgabe als JBBL-Headcoach geht Strack den nächsten Schritt in seiner Basketball-Laufbahn. In seinen bisherigen vier Jahren bei den ART Giants trainierte er neben der U14 weitere Mannschaften im Jugend- und Seniorenbereich. Seinen größten Erfolg feierte Strack in der Saison 2018/19, in der er als Co-Trainer neben Headcoach Jonas Jönke mit der ersten Herrenmannschaft die Regionalliga-Meisterschaft holte und den Aufstieg in die Pro B feierte. Zuletzt brachte sich der 32-Jährige verstärkt im Individualtraining der leistungsstärksten Nachwuchsspieler ein. „Gabriel ist ein zielstrebiger und junger Trainer, der seinen Spielern die Werte vermittelt, die wir als ART Giants anstreben wollen“, betont Abd Elhadi Saou, Sportlicher Leiter des Vereins. Strack freut sich auf die Herausforderung: „Für mich ist das genau der richtige Schritt. Wir haben in beiden Jahrgängen interessante Spieler, mit allen habe ich bereits zusammengearbeitet. Leider müssen wir uns noch etwas gedulden, aber ich freue mich schon jetzt auf den Trainingsstart. Nach dieser langen Zeit ohne Basketball werde ich zur neuen Saison sehr hungrige Spieler vorfinden.“