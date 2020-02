Gastro-Tipp : Authentische thailändische Speisen nach Mutters Vorbild

Düsseldorf Im Restaurant Lay Thai wird Wert auf ein schönes Ambiente und traditionelle Speisen gelegt. Die Auswahl ist groß.

Hintergrund Die gebürtige Thailänderin Wiparat Bormacher hat 25 Jahre lang das Restaurant Lay Thai in Monheim betrieben und dort ihre Gäste mit traditionellen Speisen aus ihrem Heimatland bewirtet. Aus Altersgründen war damit aber vor zwei Jahren Schluss. Doch ihr Sohn, der ebenfalls in der Gastronomie arbeitet, führt nun die Tradition seiner Mutter fort und hat ein neues Lay Thai in Düsseldorf an der Weseler Straße eröffnet.