Kulturraum in Düsseldorf Wie es jetzt mit dem Reinraum weiter gehen soll

In der ehemaligen öffentlichen Toilettenanlage „Reinraum“ sollen bald wieder Kulturveranstaltungen durchgeführt werden können. Nach der Sanierung des Platzes an der Adersstraße war immer wieder Wasser in die Räumlichkeiten eingetreten. Im Kulturausschuss am Donnerstagnachmittag gab es dann gute Nachrichten. Auf Nachfrage von CDU und Grünen teilte Kulturamtsleiterin Angélique Tracik mit, dass derzeit Abrissarbeiten durchgeführt und Schadstoffe entsorgt würden, „sodass der Raum kurzfristig weiter genutzt werden kann“. Über das Bundesprogramm „Neustart.Kultur“ sollen dafür wohl 40.000 Euro bezogen werden können.