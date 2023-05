Nachhaltigkeit Spitzenreiter bei der Förderung für erneuerbare Energien

Bis zu 19.100 Euro können Hausbesitzerinnen und -besitzer in Düsseldorf für den Einbau von Solaranlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox an Förderung erhalten. Das hat Zolar berechnet, eine Online-Plattform für Solaranlagen. Hierzu wurden die online verfügbaren Fördersummen für klimafreundliche Technologien von 41 Städten in Deutschland miteinander verglichen. Düsseldorf steht mit der oben genannten Summe an der Spitze aller Kommunen.