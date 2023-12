Mobil in Düsseldorf Stadt gründet Task-Force zur Kontrolle von Mietwagen

Düsseldorf · Taxis sind in Düsseldorf mittlerweile deutlich in der Unterzahl: Die Zahl der Mietwagen mit Chauffeur ist rasant gestiegen. Betriebsprüfungen haben aber auch zu zahlreichen Widerrufen geführt. Wie die Stadt jetzt weiter vorgehen will.

22.12.2023 , 08:05 Uhr

Mietwagen können etwa über Apps wie von Uber bestellt werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)