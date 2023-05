Brückenbauwerke in Düsseldorf Die Brücke an der Liliencronstraße wird neu gebaut

Die Straßenbrücke zwischen der Liliencronstraße und der Theodorstraße, die acht Bahngleise überquert, muss neu gebaut werden. Eine Sanierung des Bauwerks ist nicht mehr möglich. Bei diesem handelt es sich um eine Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1901. Die Brücke ist somit 122 Jahre alt. Bei den regelmäßigen Bauwerksprüfungen wurde nun eine erhebliche Beeinträchtigung der allgemeinen Bausubstanz festgestellt. „Dabei lassen insbesondere die starken Korrosionsschäden an den Fachwerkträgern, Lagern und Übergangskonstruktionen sowie an dem Berührungsschutz gegenüber der Oberleitung der Gleisanlage keine Sanierung zu“, teilt die Verwaltung in einer Vorlage mit, die nun den verschiedenen politischen Gremien vorgelegt wird.