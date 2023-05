Amtsgericht Düsseldorf Falscher Lehrer unterrichtete Sport an Düsseldorfer Schulen

Fluchtartig und tief in seinen Kapuzen-Pulli versteckt ist ein 40-jähriger Angeklagter am Donnerstag aus dem Amtsgericht gestürzt, als er dort wartende Pressefotografen bemerkte. Vor einer Betrugs-Verurteilung als falscher Lehrer hat ihn das nicht bewahrt. In seiner Abwesenheit erließ eine Richterin einen schriftlichen Strafbefehl gegen ihn, verhängte darin acht Monate Bewährungsstrafe plus eine Geldauflage von 1000 Euro.