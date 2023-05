Dieter Bohlens Konzert in Düsseldorf Viel Platz für Discofox und Fremdscham

„Ich habe extra diese hoch gelegenen Plätze für viel Geld gekauft, um gut sehen zu können“, beschwert sich eine Zuschauerin bei der Dame vom Dieter-Bohlen-Team kurz vor Beginn der Show des deutschen Pop-Titanen, der am Abend des 1. Mai unter dem Motto „Das größte Comeback aller Zeiten“ in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf aufgetreten ist. So wie viele andere der rund 1.700 Fans wird auch sie schließlich umgesetzt. Die Oberränge seien kurzfristig geschlossen worden, sodass diese Plätze nun auf andere Bereiche der Konzerthalle hätten aufgeteilt werden müssen, heißt es von offizieller Seite. Konsequenz: schlechte Laune bei vielen.