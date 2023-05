Leitungsarbeiten an der Schönen Aussicht Diese Umleitungsführung in Benrath ist „abenteuerlich“

Inzwischen hat die Verwaltung rund um die gesamte Baustelle ordentlich Schilder nachgelegt. Josef Kürten sitzt für die Grünen in der Bezirksvertretung 9. Er hat sich die Mühe gemacht und alle Schilder angeschaut. Sein Fazit fällt alles andere als positiv aus. Es sei milde ausgedrückt „etwas abenteuerlich. Für Ortsfremde auf dem Eurovelo 15 ist diese nicht find- und fahrbar.“ Am Beginn der Baustelle an der Kreuzung Pigageallee/Benrather Schlossufer weise die Umleitung nach rechts, also auf die Pigageallee und nicht geradeaus in das Wohnviertel. Anders also als von der Gegenseite. Seine Idee ist nach wie vor, in der Innenkurve an der Benrather Schlossallee die Autos so weit wie möglich auf den Schienen zu führen, dadurch würden Parkplätze für mindestens 25 Fahrzeuge am Bordstein ausgewiesen. Damit, so Kürten, würde auf dem südlichen Teil der Schloßallee Platz gewonnen für den von den Grünen geforderten Radstreifen.