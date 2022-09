Fall vor dem Landgericht : Prozess um Messerattacke auf schlafende Frau soll beginnen

Der Prozesstermin am Landgericht Düsseldorf steht noch nicht fest. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der Vorfall soll sich bereits 2013 ereignet haben, der mutmaßliche Täter konnte allerdings erst vor kurzem in Spanien festgenommen und ausgeliefert werden.

Von Wulf Kannegießer

Rund neun Jahre nach einer rätselhaften Messerattacke gegen eine schlafende Frau soll gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen jetzt verhandelt werden. Nach dem Angriff in einer Oktobernacht 2013 war der Angeklagte erst verschwunden, konnte erst in diesem Sommer in Spanien festgenommen und nach Düsseldorf ausgeliefert werden. Bisher lautet der Vorwurf gegen ihn auf gefährliche Körperverletzung. Ob es dabei bleibt oder ob die Tat sogar als ein versuchtes Tötungsdelikt eingestuft wird, hat nun das Landgericht zu entscheiden.

Anfang Oktober 2013 hatte sich eine Gruppe junger Leute zu einer Feier in einer Privatwohnung in Eller getroffen, darunter auch eine damals 24-jährige Frau mit ihrem Freund. Das Paar und mindestens ein weiterer Besucher wollten in der Wohnung des Gastgebers dann auch übernachten. Kurz vor Mitternacht soll das Paar also auf einem extra hergerichteten Gästebett eingeschlafen sein. Ohne irgendeine Vorwarnung hat sich laut den Ermittlungen der damals 22-jährige Angeklagte dann jedoch auf die schlafende Frau gelegt, hat ihr angeblich den Mund zugehalten und ihr mit einem Messer in den Brustkorb gestochen. Als die Frau zu sich kam, habe sie versucht, den Angreifer wegzustoßen. Das soll ihr aber erst gelungen sein, nachdem sie ihn in die Hand gebissen hatte, so ihre spätere Anzeige. Der 22-Jährige habe von ihr abgelassen, sei aus der Wohnung verschwunden und ist dann offenbar jahrelang untergetaucht.