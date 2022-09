CSD-Attacke in Münster : Begleiter des Tatverdächtigen meldet sich

Münster Der Begleiter des tatverdächtigen 20-Jährigen, der beim CSD in Münster einen 25-jährigen Transmann attackiert hat, der in der Folge verstarb, hat sich bei der Polizei gemeldet. Gegen ihn wird allerdings nicht ermittelt.

Zwei Tage nach der Festnahme des Tatverdächtigen im Fall der tödlichen Attacke auf einen 25-Jährigen beim Christopher-Street-Day in Münster hat sich auch dessen Begleiter gemeldet. Er habe am Sonntag die Polizei kontaktiert und sei am Montag als Zeuge vernommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Es hätten sich keine belastbaren Hinweise ergeben, dass er an den Beleidigungen vor dem körperlichen Angriff beteiligt gewesen sei. Auch sonst seien keine Straftaten ersichtlich - gegen ihn werde nicht ermittelt, hieß es weiter.