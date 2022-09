Golzheim Fest wird gefeiert : Das Golzheim Fest lockt Live-Musikfans

Düsseldorf Der Regen sorgte zunächst für Verspätung bei der zweitägigen Veranstaltung, da die Bühne überflutet war, und Fortuna-Fans für einen Schreckmoment.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat sich auch das beliebte Golzheim Fest an der Theodor-Heuss-Brücke zurückgemeldet und hat direkt mit kleinen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Leider müssen auch wir mit den gestiegenen Kosten kämpfen und die Getränkepreise erhöhen. Aber wir versuchen, alles so günstig, wie möglich zu halten“, so Ina Schulz vom Golzheim Fest Verein. Zusätzlich hat der Regen die Bühne geflutet, sodass sie vor dem Auftritt der Bands erst einmal trocken gelegt werden muss und sich der Ablauf etwas verschiebt. Echten Livemusik-Fans ist das Wetter sowieso egal. Die reisen sogar aus dem Umland für die Musiker an. „Das Line-Up ist heute richtig spannend. Es gibt sehr unterschiedliche Bands und ich freue mich besonders auf Luise Weidehaas. Die habe ich schon öfter gesehen“, erzählt eine Kempenerin. Auf die Auswahl der Musik legen die Organisatoren viel Wert. Die meisten Bands kommen aus Düsseldorf. „Das sind keine Coverbands, sondern richtig gute Künstler und wir freuen uns, ihnen eine Bühne geben zu können“, so Schulz. Die bunte Mischung aus Rock, Pop, Soul, Funk und Singer-Songwriter ist es, die das Fest ausmacht. „Jeder hier soll etwas finden, was er mag“, so die Mitorganisatorin. „Die Musikauswahl ist immer gut“, findet auch ein Besucher aus Golzheim, dem das Fest besonders gut gefällt, weil es etwas von einem Nachbarschaftsfest hat.