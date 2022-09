Schützenfest in Düsseldorf Volmerswerth : Volmerswerther feiern mit Fackelzug

Beim Schützenfest in Volmerswerth werden Motivwagen gezeigt, die das dörfliche Geschen humorvoll wiedergeben. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Schützenfest wird das dörfliche Geschehen bei einem Fackelzuf humorvoll aufgearbeitet. Gefeiert wird noch bis einschließlich Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

In der Woche vor dem Fest der Schützenbruderschaft Volmerswerth war es abends auf den Straßen des Stadtteils erstaunlich ruhig. Die Schützenbrüder der einzelnen Kompanien trafen sich nach der Arbeit häufig in den Gewächshäusern und Hallen der Gartenbaubetriebe, um an den „Fackeln“ zu werkeln. Fackeln werden die Paradewagen genannt, die einige der „Dorfthemen“ der näheren Vergangenheit humoristisch-satirisch aufs Korn nehmen. Bis zum „Roll out“ eine Stunde vor dem „Fackelzug“ über die Volmerswerther Straßen wissen nur die Wagenbauer, welche Themen bearbeitet wurden.

Ideen gab es jede Menge. Bei der Siegfried-Kompanie waren es gleich drei Vorschläge. „Die rege Neubautätigkeit auf der Volmerswerther und der Abteihofstrasse, die Diskussion um die Zukunft der Dorfschänke ‚En de Ehd‘ und die Folgen für das dreijährige Dauerregiment des Regimentskönigs standen zur Wahl“, erläutert Hauptmann Chris Korfmacher. Nach Abstimmung gewann schließlich die „Dauerherrschaft“ des Regimentskönigs. Da der König Mitglied der Junker-Kompanie ist, gehört zu deren Aufgaben die Aufstellung und das Schmücken des Tannenbaums in der St. Dionysius-Kirche. Nach dem Motto: „Die armen Junker müssen dreimal den Baum aufrichten“ wurde aus der Idee ein Paradewagen.

Die Garde-Kompanie zeigte mit ihrer Fackel „Volmerswerth, wie es früher einmal war“. Bei der Reserve-Kompanie geht es aktuell zu: „Bier und Wein, schenk mal ein. Aber bitte in Flaschen“ ist das Motto. „Mund- und Nasenmaske, Waschen der Hände, Luftreinigungsgeräte – all diese Maßnahmen wurden in Hygienevorschriften beschlossen. Spezielle Spülmaschinen zur Gläserreinigung sind teuer und nicht schnell verfügbar. Darum hat die Bruderschaft beschlossen, Getränke nur in Flaschen auszugeben“, sagt Hauptmann Thomas Klaus.

Auf der Fackel des Tambourcorps wird das Schützenzelt mal größer mal kleiner, betrug die Diskrepanz zwischen georderter und gelieferter Zeltgröße satte fünf Meter Länge. „Mal schauen, ob auch der Mietpreis für das Zelt entsprechend sinkt“, fragt sich der zweite Hauptmann Tobi Gerhards. Kein Wunder, dass die Paradewagen beim „Fackelzug“ erneut begeisterten Anklang fanden.