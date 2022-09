Mehr als 4800 Bücher wurden gelesen : Düsseldorfer Stadtbüchereien zufrieden mit „SommerLeseClub“

Lina (8) und Deniz (9) mit Wolfgang Heck (l.) und Norbert Kamp (Leiter der Stadtbüchereien) in der Kinderbibltiothek im KAP 1. Foto: Michael Gstettenbauer/Stadt

Düsseldorf Mehr als 1300 Kinder und Familien nahmen an der Sommer-Aktion der Düsseldorfer Stadtbüchereien teil, mehr als 1400 neue Bücher wurden dank Spenden der Bürgerstiftung Düsseldorf oder auch dem Freundeskreis Stadtbüchereien angeschafft.

Von Semiha Ünlü

(semi) Die Düsseldorfer Stadtbüchereien ziehen positive Bilanz mit ihren „SommerLeseClubs“ (SLC). Wie die Stadt mitteilt, nahmen in diesem Jahr rund 1300 Kinder und Familien daran teil, mehr als 4800 Bücher wurden dabei gelesen. In allen teilnehmenden Stadtbüchereien, darunter die in Benrath, Bilk, Kaiserswerth oder Oberkassel, wurde dabei geschmökert, was das Zeug hält. Lese-Logbücher wurden digital und analog ausgefüllt und den Bibliotheksmitarbeitern wurde von den gelesenen Büchern ausgiebig berichtet.

Nach zwei Sommern, in denen Abstand gehalten werden und der SLC nur in einer eingeschränkten Version stattfinden konnte, freuten sich die Beteiligten über einen nahezu normalen Ablauf. Es gab begleitende Veranstaltungen, bei denen zum Beispiel Logbücher verschönert werden konnten oder Selfies vor einem Greenscreen geschossen wurden, um diese dann mit den schönsten Hintergründen zu ergänzen.

Verschiedene Abschlussveranstaltungen sorgten für ein besonderes Ende des SLC. So konnten zum Beispiel die Clubmitglieder in Wersten bei einer Gartenparty ihre Urkunden mit einem Eis an einem Eiswagen abholen, der extra dafür eingeladen worden war. In anderen Büchereien gibt es unter anderem Gutscheine, Zauberer, Tanzpartys und vieles mehr für die jungen Teilnehmenden des Lese-Clubs. Die Informationen dazu erhalten alle SLC-Teilnehmenden in diesen Tagen persönlich aus ihrer Bücherei.