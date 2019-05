Bezirksvertretung 7 : Abfallbehälter auf dem Gerricusplatz sind zu klein

Die Bezirksvertretung 7 tagt am Dienstag, 28. Mai, in Gerresheim.

Am heutigen Dienstag, 17 Uhr, tagt die Bezirksvertretung 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) im Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor 12. Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Kita-Erweiterung Die Kindertagesstätte an der Sulzbachstraße wird erweitert. Die Stadttochter IPM investiert rund 3,26 Millionen Euro, da in Grafenberg dringend weitere Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren geschaffen werden müssen. Die vierzügige Kita erhält einen Anbau, so dass zusätzlich zu den bisher 83 Kindern voraussichtlich 40 weitere Kinder betreut werden können. Als Verbindungselement zwischen dem Neubau und der bereits 2001 erfolgten Erweiterung wird ein neues zweigeschossiges Erschließungsbauwerk gebaut, in dem dann auch der neue Haupteingang untergebracht wird.

Gerricusplatz Der Gerricusplatz wird täglich von vielen Menschen besucht, die hier ihre Pausen verbringen. Dabei fällt viel Abfall an. Die vorhandenen Abfallbehälter sind nach Meinung der Grünen dafür nicht groß genug. Außerdem seien die Öffnungen der Behälter zu klein. Pizzakartons könnten zum Beispiel nicht eingeworfen werden. Dies habe zur Folge, dass der Müll auf dem Boden lande. Daher fordern die Grünen jetzt größere Abfallbehälter für den Gerricusplatz.