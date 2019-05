Commerzbank-Studie : Düsseldorfer Firmen fürchten Handelskonflikte

Jens Koschik, Niederlassungsleiter der Commerzbank Düsseldorf und zuständig für den Mittelstand, plädiert dafür, dass die Unternehmen in der Landeshauptstadt die Chancen auf den Weltmärkten weiter nutzen. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Der Mittelstand ist stark exportorientiert. Drohende US-Zölle und Brexit bereiten ihm Sorgen. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Zunehmende Handelskonflikte, der wahrscheinliche Austritt Großbritanniens aus der EU sowie die US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump belasten Unternehmen in Düsseldorf. Das geht aus einer gestern veröffentlichten Studie der Commerzbank hervor. Allerdings blickt der Mittelstand in der Landeshauptstadt weniger pessimistisch in die Zukunft als im Bundesdurchschnitt. Dabei ist die Region Düsseldorf vom Außenhandel so stark abhängig wie kaum eine andere in Deutschland. 62 Prozent der mittelständischen Unternehmen exportieren Produkte und Dienstleistungen. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 52 Prozent. Die Industrie in Düsseldorf ist besonders exportorientiert. Von ihnen führen 75 Prozent der Betriebe Waren aus.

Bereits seit 2007 ist der Anteil der Unternehmen mit Auslandsumsatz in Düsseldorf stabil und liegt kontinuierlich gut zehn Punkte über dem Bundesdurchschnitt. „Insofern stellen sich natürlich viele Betriebe angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Spannungen die Frage, wie sie damit umgehen“, erklärt Jens Koschik, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Düsseldorf und zuständig für den Mittelstand. „Die Volatilität wird auch 2019 ein großes Thema bleiben. Außerdem gehen unsere Analysten nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent in diesem Jahr aus. Im produzierenden Gewerbe erwarten wir Null Wachstum. Gegenwärtig wächst nur noch der Dienstleistungssektor.“

Info Export-Champion Düsseldorf Ausfuhren Der Mittelstand in Düsseldorf ist stark exportorientiert. 62 Prozent führen Waren und Dienstleistungen aus. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 52 Prozent. Nachfrage 84 Prozent der Unternehmen in der Landeshauptstadt freuen sich über eine hohe Nachfrage aus dem Ausland. Deutschlandweit sind es nur 69 Prozent. Euroraum 61 Prozent exportieren in den Euroraum, bundesweit nur 47 Prozent.

Trotz der wachsenden Unsicherheiten setzt der Düsseldorfer Mittelstand weiter auf den Außenhandel. So gaben 84 Prozent der befragen Unternehmen an, dass sie eine hohe Nachfrage auf den ausländischen Märkten nach ihren Produkten hätten. Im Bundesdurchschnitt sind das nur 69 Prozent. „Die Auslandsmärkte wachsen einfach stärker“, erklärt Koschik.

Hinzu kommt, dass viele Großabnehmer zunehmend im Ausland produzieren. So beliefern 83 Prozent der Betriebe aus der Landeshauptstadt deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren. „Wenn VW in Rumänien ein Werk eröffnet, dann werden Teile für die Fertigung auch vom Mittelstand exportiert“, so Koschik. Ein weiterer Grund für die Unternehmen aus der Landeshauptstadt optimistisch zu sein, sei die hohe Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte. Das gaben 81 Prozent der befragten Mittelständler als einen starken Treiber für die internationale Ausrichtung ihrer Geschäftspartnerschaften an. 80 Prozent der Betriebe waren der Auffassung, dass die Digitalisierung internationale Geschäftsbeziehungen erleichtert. Im Bundesdurchschnitt waren es 78 Prozent. Und 80 Prozent der Düsseldorfer Unternehmen setzten auf neue Produkte und Geschäftsmodelle, um ihre internationalen Absatzmöglichkeiten zu erweitern. Deutschlandweit sind es nur 64 Prozent. Positiv wirkten sich gegenwärtig auch die günstigen Finanzierungsbedingungen aus. Der Ansicht waren 69 Prozent der befragten Unternehmen aus der Landeshauptstadt. Der Düsseldorfer Mittelstand ist sehr stark im Euro-Ausland engagiert. 61 Prozent verkaufen dort ihre Waren und Dienstleistungen. Im Bundesschnitt sind es nur 47 Prozent. Ganz vorne mit dabei ist Italien. In das südeuropäische Land exportieren 33 Prozent der Betriebe aus der Landeshauptstadt. Deutschlandweit sind es nur 26 Prozent. Auch mit den Ausfuhren in die Schweiz liegt Düsseldorf mit 41 Prozent vor dem Bundesdurchschnitt mit 37 Prozent.

„Allerdings sind gerade die für Düsseldorf wichtigen Länder in einer geopolitisch kritischen Situation und haben sehr volatile Märkte“, so Koschik. „42 Prozent exportieren nach Großbritannien, während es deutschlandweit nur 29 Prozent sind. Damit ist der drohende Brexit natürlich für die Unternehmen am Standort eine besondere Belastung.“ Auch der starke Außenhandel mit den USA könnte sich belastend auswirken. Immerhin exportieren 42 Prozent der Düsseldorfer Betriebe Waren und Dienstleistungen in die Vereinigten Staaten. Im Bundesdurchschnitt sind es mit 22 Prozent nur etwa halb so viel. Sollte Trump seine Handelspolitik gegenüber der EU weiter verschärfen, würde das die Unternehmen in der Landeshauptstadt überdurchschnittlich hart treffen. Allerdings weisen die USA auch ein starkes Wirtschaftswachstum auf. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten um kräftige 3,2 Prozent zu. Davon profitieren eben auch die hiesigen Unternehmen.

Traditionell stark sind die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Japan. 24 Prozent der Betriebe aus der Landeshauptstadt exportieren in das asiatische Land, während es im Bundesdurchschnitt nur 14 Prozent sind.

Die schwindende Rechtssicherheit in der Türkei hingegen und die Rezession im Land am Bosporus haben ebenfalls das Potenzial, den Betrieben in Düsseldorf zu schaden. Denn 35 Prozent von ihnen unterhalten Geschäftsbeziehungen in das Land, währen es bundesweit nur 18 Prozent sind.

„58 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in den nächsten zwei Jahren mit geringerer Planungssicherheit und 53 Prozent mit einer konjunkturellen Eintrübung“, so Koschik weiter. „Gründe hierfür sind politische und wirtschaftliche Unsicherheiten.“ Dazu zählten 54 Prozent der Betriebe die zunehmenden Handelskonflikte und 42 Prozent den möglichen Brexit. „Interessant war für uns auch zu sehen, dass mittelständische Unternehmen China gegenwärtig als Handelspartner verlässlicher einschätzen als die USA oder Großbritannien.“ So finden 41 der befragten Betriebe, dass die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in China gut oder sehr gut seien. Für Frankreich waren das nur 31, für die USA lediglich 24 Prozent. Ganz schlecht seien die Rahmenbedingungen hingegen in Russland: – nur acht Prozent stuften sie als gut oder sehr gut ein – Italien und Großbritannien (sechs Prozent) und Brasilien (zwei Prozent), während die Türkei auf Null Prozent kommt.