Jubiläum in Düsseldorf : Reit- und Rennverein feiert 175-jähriges Bestehen

Jubiläum in Düsseldorf

Ludenberg Zahlreiche Vereinsmitglieder sowie Ehrengäste aus Politik und Verwaltung hatten sich zur Feier des 175-jährigen Jubiläums des Düsseldorfer Reit- und Rennvereins von 1844 im Teehaus auf der Galopprennbahn Grafenberg eingefunden.

Mit einem teils historischen Bilderreigen berühmter Finish-Szenen, die von sich überschlagenden Stimmen der Kommentatoren unterlegt sind, eröffnete Vorsitzender Peter M. Endres die Rückschau auf den ältesten Sportverein in Düsseldorf (und zugleich am längsten bestehenden Galopp-Rennvereins in Deutschland), der während seines Bestehens fünf Kriege, zwei Revolutionen und zwei Geldentwertungen (üb)erlebt hat.