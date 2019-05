Parken in Düsseldorf : Patt bei Parkraumkonzept in der Bezirksvertretung 1

Stadtbezirk 1 In der Bezirksvertretung 1 gab es für die für Beschlussvorlage der Stadt keine Mehrheit. Ziel ist es, die Parkraumbewirtschaftung auszudehnen und beispielsweise auch Golzheim einzubeziehen.

Die Stadt will das kostenlose Parken im öffentlichen Raum einschränken und lässt daher ein Konzept für ein Parkraummanagement erstellen. Wie das funktionieren könnte, das stellt die Verwaltung gerade in den einzelnen Bezirksvertretungen vor, und das Abstimmungsverhalten ist dabei höchst unterschiedlich. In der Bezirksvertretung 1 gab es jetzt ein Patt, Rot-Rot-Grün fand die Beschlussvorlage gut, CDU und FDP lehnten sie ab. Eine Entscheidung obliegt nun dem Verkehrsausschuss, der am 5. Juni tagt. Wie Thomas Großheinrich vom Amt für Verkehrsmanagement erklärte, geht es um eine Ausweitung von Anwohnerparkzonen verbunden mit einer verstärkten Gebührenerhebung (statt Parkscheibenregelung). Das bedeutet im Stadtbezirk 1, in dem in der Innenstadt ohnehin fast überall fürs Parken gezahlt werden muss, dass nun auch der „weiße Fleck“ Golzheim (etwa die Rolandstraße) verstärkt ins Visier genommen werden soll.