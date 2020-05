Neubau in Düsseldorf : Hainbuchen auf Kö-Bogen II bekommen den ersten Schnitt

Neubau in Düsseldorf

Düsseldorf Zehntausende Hainbuchen-Pflanzen schmücken den Kö-Bogen II. Seit einigen Wochen erstrahlen sie in einem frühlingshaften Grün. Wie es Pflanzen zu eigen ist, wachsen sie. Und so musste jetzt zum ersten Mal der Gärtner mit der Heckenschere anrücken.

In den ersten Wochen des Jahres waren mehr als 30.000 Hainbuchenpflanzen zum Neubau am Gustaf-Gründgens-Platz gebracht worden. Die Hecken an den beiden Fassaden und auf dem Dach sind seitdem um bis zu 30 Zentimeter gewachsen.