Eurowings-Flug : Urlaubsflieger aus Düsseldorf durfte nicht auf Sardinien landen

Zwei Maschinen von Eurowings stehen am Flughafen Düsseldorf (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Ferienflieger von Eurowings musste umkehren, weil er auf der Mittelmeer-Insel nicht landen dürfte. Dort gelten noch Corona-Beschränkungen - was die Lufthansa-Tochter eigentlich hätte wissen müssen.

Am Samstag musste ein Airbus A320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war. Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte.