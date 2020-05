Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf : Illegales Rennen? Freispruch für zwei Taxifahrer

Düsseldorf Die Polizei hatte ermittelt, doch vor Gericht kamen die Angeklagten nun ungestraft davon. Zwei Taxifahrer, die mit baugleichen Fahrzeugen der E-Klasse auf der Münsterstraße ein Rennen gefahren sein sollen, dürfen ihre Führerscheine behalten.

Mit Freisprüchen für zwei Taxifahrer hat das Amtsgericht am Montag den Prozess um ein angebliches Autorennen beendet. Die Fahrer (23/25) sollen sich Ende 2019 an einer roten Ampel an der Münsterstraße spontan zum Rennen verabredet, dann mit ihren Taxen einen Sprint bis zur nächsten Ampel angezogen haben.